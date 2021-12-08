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Укр / Рус

Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО

Среда, 8 декабря 2021, 08:13

Президент РФ Владимир Путин на видеоконференции со своим американским коллегой Джо Байденом получил отказ в ответ на требование о гарантиях невступления Украины в НАТО.

Об этом заявил советник президента безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме по завершению переговоров.

Ранее Кремль официально признал, что на переговорах с американским коллегой Путин вновь потребовал не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, подчеркнув именно украинский вопрос. В Кремле не уточнили, какой ответ дал Байден.

Джейк Салливан со своей стороны заявил, что также не хочет раскрывать детали высказываний российской стороны, чтобы сохранить возможность дальнейших откровенных разговоров.

"Но я могу сказать четко и прямо, что президент Байден не делал в этом вопросе никаких уступок и не брал обязательств. Он настаивал на том, что другие государства должны свободно выбирать, с кем (я каким геополитическим блоком – ЕН) им ассоциироваться ", - подчеркнул советник безопасности Байдена.

Между тем, Белый дом дал согласие на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность  РФ в связи с возможным присоединением Украины в Альянс.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ, или смотрите в видеоформате на youtube-канале Европравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Байден Путин
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