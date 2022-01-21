Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились, длились меньше запланированного

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве завершились, продолжались 1,5 часа.

Об этом пишет "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

На встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено два часа. Таким образом, переговоры продолжались меньше запланированного.

Ожидается, что Блинкен и Лавров в ближайшее время дадут пресс-конференции.

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

На минувшей неделе заместительница Блинкена Венди Шерман и заместитель Лаврова Сергей Рябков также встретились в Женеве, но по итогам переговоров стало ясно, что ключевые разногласия преодолеть не удалось.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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