Переговори Блінкена і Лаврова в Женеві завершилися, тривали менше запланованого

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві завершилися, вони тривали 1,5 години.

Про це пише Інтерфакс, повідомляє "Європейська правда".

На зустріч глав двох зовнішньополітичних відомств було закладено 2 години. Таким чином, переговори тривали менше запланованого.

Очікується, що Блінкен та Лавров найближчим часом дадуть окремі пресконференції.

Блінкен у четвер перебував з візитом у Берліні і заявив, що не очікує прориву від переговорів з Лавровим, але сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Минулого тижня заступниця Блінкена Венді Шерман і заступник Лаврова Сергій Рябков також зустрілися в Женеві, але за підсумками переговорів стало зрозуміло, що ключові розбіжності подолати не вдалося.

Нагадаємо, на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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