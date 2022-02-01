Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кремль опроверг, что Россия отреагировала на ответ США по "гарантиям безопасности"

Вторник, 1 февраля 2022, 12:50

Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, его цитирует агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

В ходе общения с журналистами Пескова попросили подтвердить заявление Госдепартамента о том, что США получили от России реакцию на письменные ответы Москве.

США получили ответ России на свои предложения по "безопасным гарантиям"

"Нет. Там возникла неразбериха. Это были другие соображения, кое-что по другой проблематике", - сказал представитель Кремля.

"Пока основного ответа РФ на главную тему, наверное, нынешних дней, передано не было. Пока этот ответ готовится", - добавил он.

Песков отметил, что пока неизвестно, когда будет подготовлена ​​официальная реакция России.

"Это будет, когда президент сочтет необходимым. Я пока не могу сказать", - заявил он.

Столтенберг рассказал, что НАТО ответил на требования Кремля по безопасности

По словам Пескова, Путин может затронуть эту тему во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник.

США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры о нерасширении и подчеркнули право государств выбирать собственные договоры безопасности и союзы.

НАТО параллельно с США также передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля по гарантиям безопасности нет положительной реакции на главный вопрос.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия США

Статьи

Из Рима не убежишь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины

Результат президентских выборов в Италии стал вполне позитивным для Украины. И это – на фоне риска победы откровенно пропутинских кандидатов.
1 февраля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное вооружение

Канада пообещала предоставить Украине летальное вооружение, но быстро передумала. Что стало причиной такого разворота? И является ли этот вопрос окончательно закрытым?
31 января 2022 — Дмитрий Шеренговский

Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией

Стоит ли Киеву принимать предложение Турции заменить Минск в диалоге с Кремлем? И нет ли тут подводных камней? (укр.)
31 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда