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Блинкен раскрыл главные позиции письменного ответа США на требования России

Среда, 26 января 2022, 20:30

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в среду в Госдепартаменте США.

"Сегодня посол США доставил наш ответ в Москве. Там изложен серьезный дипломатический путь, если Москва его выберет. Доставленный документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров по поводу действий России, которые подрывают безопасность; принципиальную и прагматическую оценку выраженных Россией беспокойств и наши предложения в сферах, в которых мы можем найти общий язык", - отметил Блинкен.

По его словам, в ответе США дали ясно понять, что они будут защищать свои ключевые принципы.

"Они включают суверенитет Украины и её территориальную целостность и право государств выбирать их собственные договоренности и союзы по безопасности. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе", - добавил он. .

Блинкен подчеркнул, что США готовы продолжать диалог с РФ относительно тех сфер, в которых по-прежнему возможно сотрудничество. Он рассчитывает поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва ознакомится с ответом США.

Блинкен заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией.

В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум безопасности.

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