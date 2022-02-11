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В Украину доставили еще 130 тонн военной помощи США

Пятница, 11 февраля 2022, 09:06

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из США прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от наших американских друзей, который сегодня был доставлен, составляет около 130 тонн", - написал Резников.

По словам министра, всего в Украину уже прибыли 15 самолетов с военной помощью США весом более 1200 тонн.

Напомним, 9 февраля два самолета США доставили 160 тонн военной помощи Украине. Также после полудня 9 февраля прибыл самолет с военной помощью Британии, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Первая из нескольких партий пакета помощи США Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

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