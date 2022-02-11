До України доставили ще 130 тонн військової допомоги США

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав Резніков.

За його словами, всього до України вже прибуло 15 літаків з військовою допомогою США вагою понад 1200 тонн.

Нагадаємо, 9 лютого два літаки США доставили 160 тонн військової допомоги Україні. Також після опівдня 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Перша з кількох партій пакета допомоги США Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

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