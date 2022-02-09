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До України прибув літак з військовою допомогою від Британії 

Середа, 9 лютого 2022, 13:20

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", включення з аеропорту з таким заголовком веде агентство Reuters.

На місці можна бачити українських військових, з їхніх коментарів випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.

Офіційного повідомлення з боку української чи британської сторони наразі не оприлюднили, проте 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується "скоро".

Яка саме військова допомога прибула цим рейсом, наразі невідомо. 

ЄвроПравда доповнить новину, щойно з'явиться більше інформації. 

Нагадаємо, Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Вважається, що Британія передала легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як "першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".

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