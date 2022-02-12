Еще три страны ЕС призвали своих граждан покинуть Украину

Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уезжать из-за риска военной эскалации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Учитывая текущую ситуацию, из соображений предосторожности советуем нашим согражданам временно покинуть страну имеющимися коммерческими рейсами, а также отложить неважные поездки в Украину", - говорится в объявлении посольства Италии.

AVVISO: In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili e a rinviare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina. Per più info: https://t.co/lmhpxQzL4h — Italy in Ukraine (@italyinukr) February 12, 2022

Итальянцев в Украине просят зарегистрироваться на сайте МИД и установить специальное приложение на случай кризисной ситуации.

МИД Швеции призывает воздержаться от любых поездок в Украину, а шведов, которые сейчас в Украине – выезжать.

Med anledning av den allvarliga och oförutsägbara säkerhetssituationen i Ukraina och dess närområde har UD idag beslutat att avråda från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenska som befinner sig i Ukraina att lämna landet.https://t.co/ifVLXavHJF — Ann Linde (@AnnLinde) February 12, 2022

"Неопределенность относительно дальнейшего развития событий - большая, ситуация с безопасностью может измениться быстро… Гражданам Швеции в Украине стоит выехать как можно скорее", - отмечают в заявлении, предостерегая, что в случае стремительного ухудшения ситуации посольство сможет только в ограниченных объемах предоставлять консульские услуги.

По информации МИД Швеции, в Украине находятся 200-300 их граждан.

Подобный призыв к своим гражданам опубликовала Чехия, предостерегая от поездок не только в Украину, но и в Беларусь. Тех, кто находится в Украине, призывают взвесить, стоит ли оставаться в дальнейшем, и зарегистрироваться в системе МИД для поддержания связи.

Министр иностранных дел Ян Липавский отметил, что Чехия считает категорически неприемлемыми угрозы применения силы Кремлем для достижения своих целей. "Мы все еще надеемся на успех дипломатических усилий, но вместе с союзниками в ЕС и НАТО готовимся к худшим сценариям", - отметил он.

Напомним, призывы к своим гражданам покинуть Украину ранее опубликовали около десятка стран, среди которых США, Великобритания, Германия.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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