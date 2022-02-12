Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия рекомендовала своим гражданам уезжать из Украины

дополнено
Суббота, 12 февраля 2022, 13:44

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, взвесить необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновленной рекомендации по путешествиям.

Германия рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину.

"Напряжение между РФ и Украиной в последние дни продолжает расти, при этом наблюдается масштабное присутствие и маневры российских войск рядом с украинской границей. Нельзя исключать возможность военного конфликта… Если Вы находитесь в Украине, подумайте, насколько это необходимо. Если нет – лучше покинуть страну в ближайшее время", - отмечают в сообщении МИД.

Также сообщают о приостановлении работы консульства в Днепре. Дополнено: Глава МИД Анналена Бербок впоследствии уточнила, что дипломатов из Днепра временно перемещают во Львов.

"Мы оставим открытым посольство в Киеве, но дипломатический персонал генконсульства в Донецке, которое с 2014 года находится в Днепре, временно переместится во Львов", - заявила она.

Гражданам ФРГ рекомендуют следить за новостями и пройти специальную регистрацию на сайте МИД.

Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Украины.

Также Госдеп США отдал распоряжение об отъезде из посольства США в Киеве второстепенных дипломатов.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Германия

Статьи

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко

Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина

РФ совершает реальную эскалацию на энергетическом фронте. Это серьезная опасность для независимости Украины и единства ЕС. Однако в этот раз у нас есть союзники (укр.)
11 февраля 2022 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Ян Липавский: "Президент Земан имеет право на собственное мнение, но чешское общество очень проукраинское, и оснований для этого достаточно" (укр.)
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда