Посол Великобритании остается в Киеве с основной командой сотрудников

Посол Британии Мелинда Симмонс сообщила, что она и основная команда сотрудников посольства продолжают работу в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление оно опубликовало после распространения рекомендации для граждан Британии в Украине немедленно выезжать из страны.

"Я остаюсь в Киеве и продолжу работать здесь с основной командой. Посольство продолжает работу", – сообщила Мелинда Симмонс.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022

Напомним, накануне президент США Джо Байден и ряд европейских стран, включая Британию, призвали своих граждан безотлагательно выехать из Украины.

Представительство ЕС в Украине разрешило по желанию уехать из страны и работать дистанционно части своих сотрудников. Посол Матти Маасикас остается в Киеве.

Напомним, среди первых решение о частичной добровольной эвакуации сотрудников и обязательном выезде семей дипломатов приняли США в последнюю неделю января.

Главный дипломат ЕС тогда заявил, что Евросоюз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства.

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