Посол Великобритании остается в Киеве с основной командой сотрудников

Посол Британии Мелинда Симмонс сообщила, что она и основная команда сотрудников посольства продолжают работу в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление оно опубликовало после распространения рекомендации для граждан Британии в Украине немедленно выезжать из страны.

"Я остаюсь в Киеве и продолжу работать здесь с основной командой. Посольство продолжает работу", – сообщила Мелинда Симмонс.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4