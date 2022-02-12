Посол ЕС останется в Киеве, части персонала разрешили уехать из Украины

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас остается в Киеве, вопреки слухам о якобы отъезде, но второстепенному персоналу посольства разрешили при желании выехать из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Слухи о якобы своем отъезде Матти Маасикас опроверг в своем Twitter вечером 11 февраля.

В то же время, сообщает "Радио Свобода", спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано сообщил на брифинге, что второстепенным сотрудникам представительства предоставили возможность дистанционной работы из-за границы.

"Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере её развития, в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках, а также в тесном сотрудничестве и координации с государствами-членами ЕС. Мы не эвакуируемся. В настоящее время второстепенному персоналу была предоставлена ​​возможность удаленной работы из-за границ страны", – сказал Петер Стано.

Напомним, среди первых решение о частичной добровольной эвакуации сотрудников и обязательном выезде семей дипломатов приняли США в последнюю неделю января.

Главный дипломат ЕС тогда заявил, что Евросоюз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства.

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