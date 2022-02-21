Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шеф дипломатии ЕС обещает России санкции за признание "ЛДНР"

Понедельник, 21 февраля 2022, 20:19

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции после совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Если будет аннексия, будут санкции. И если будет признание, я поставлю санкции на стол, и министры примут решение", – заявил Боррель.

Шольц позвонил Путину и осудил намерение признать ОРДЛО

"Имейте в виду, что это за санкционный процесс. Согласно договору, санкции принимаются советом министров иностранных дел единогласно по предложению верховного представителя. Это моя ответственность и я точно предложу санкционный пакет, который был подготовлен, если это произойдет", - добавил глава дипломатии. ЕС.

Боррель отметил, что в случае военной агрессии России уровень введения санкций будет зависеть от того, каков уровень агрессии.

"У нас есть подготовленный пакет, но этот пакет имеет компоненты, которые могут быть введены на разном уровне в зависимости от уровня агрессии", - отметил Боррель.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Боррель санкции Путин

Статьи

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"

Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину

Давление общества и оппозиции заставило правительство Канады разблокировать предоставление оружия Украине. Станет ли первый пакет такой помощи и последним? (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды