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Генсек НАТО: РФ продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину

Вторник, 22 февраля 2022, 18:21

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после признания "независимости" ОРДЛО Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину.

Об этом Столтенберг рассказал после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим продолжение военного наращивания. Они обещали отойти, но они продолжают наращивание.

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Мы видим, что все больше сил выходят из лагерей и развернуты в боевых формированиях и готовы к удару. Мы видим продолжение провокаций на Донбассе и разные операции под фальшивым флагом, когда они пытаются создать повод для нападения. Мы видели минувшей ночью, что больше российских войск зашли на Донбасс", - заявил Столтенберг.

По его словам, в НАТО также видят угрожающую риторику, подтвердившуюся в речи президента Путина вчера.

Столтенберг сказал, что это самый опасный момент для европейской безопасности в течение десятилетий.

Он осудил решение Москвы о признании самопровозглашенных "ЛДНР". В то же время, он подчеркнул, что сейчас происходит продолжение вторжения РФ в Украину, которое впервые состоялось в 2014 году.

"Мы также осуждаем дальнейшее вторжение России в Украину. Россия теперь перешла от коварных попыток дестабилизировать Украину к ведению военных действий. Это серьезная эскалация со стороны России и вопиющее нарушение международного права", - добавил Столтенберг.

Белый дом во вторник начал называть развертывание российских войск на востоке Украины "вторжением" после того, как сначала колебался использовать этот термин

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Столтенберг

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