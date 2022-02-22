Генсек НАТО: РФ продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после признания "независимости" ОРДЛО Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину.

Об этом Столтенберг рассказал после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим продолжение военного наращивания. Они обещали отойти, но они продолжают наращивание.

Мы видим, что все больше сил выходят из лагерей и развернуты в боевых формированиях и готовы к удару. Мы видим продолжение провокаций на Донбассе и разные операции под фальшивым флагом, когда они пытаются создать повод для нападения. Мы видели минувшей ночью, что больше российских войск зашли на Донбасс", - заявил Столтенберг.

По его словам, в НАТО также видят угрожающую риторику, подтвердившуюся в речи президента Путина вчера.

Столтенберг сказал, что это самый опасный момент для европейской безопасности в течение десятилетий.

Он осудил решение Москвы о признании самопровозглашенных "ЛДНР". В то же время, он подчеркнул, что сейчас происходит продолжение вторжения РФ в Украину, которое впервые состоялось в 2014 году.

"Мы также осуждаем дальнейшее вторжение России в Украину. Россия теперь перешла от коварных попыток дестабилизировать Украину к ведению военных действий. Это серьезная эскалация со стороны России и вопиющее нарушение международного права", - добавил Столтенберг.

Белый дом во вторник начал называть развертывание российских войск на востоке Украины "вторжением" после того, как сначала колебался использовать этот термин