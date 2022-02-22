Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Будем защищать каждый дюйм территории НАТО: Байден распорядился усилить союзников в Европе

Вторник, 22 февраля 2022, 21:53

Президент США Джо Байден объявил во вторник, что санкционировал дополнительные перемещения американских сил и военной техники в Европе для укрепления союзников в странах Балтии.

Об этом Байден заявил в своем обращении во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня в ответ на признание России, что она не будет выводить свои силы из Беларуси, я санкционировал дополнительные перемещения американских сил и техники, которые уже размещены в Европе, чтобы укрепить наших балтийских союзников: Эстонию, Латвию и Литву", - сказал Байден. 

По его словам, это "полностью оборонительные шаги с нашей стороны".

"Мы не намерены воевать с Россией. Однако мы хотим послать безошибочный сигнал: Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО. И придерживаться обязательств, которые мы взяли перед НАТО", - добавил президент США.

В обращении Байден также объявил о первом из многих планируемых уровней новых санкций против России после признания ею "независимости" ОРДЛО.

Накануне Белый дом назвал решение России признать ЛДНР новым вторжением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Байден США

Статьи

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"