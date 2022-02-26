Словакия передаст Украине артиллерийские боеприпасы и горючее на 11 млн евро

Словакия передаст Украине артиллерийские боеприпасы и топливо на общую сумму в 11 миллионов евро.

Об этом сообщил в субботу министр обороны Ярослав Надь, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Надь сказал, что груз включает 12 000 патронов калибра 120 миллиметров, 10 миллионов литров дизельного топлива и 2,4 миллиона литров авиационного топлива.

"Во-первых, это десять миллионов литров дизельного топлива, которое мы отправляем в Украину. Также это 2,4 миллиона литров авиатоплива, которое мы отправляем в Украину. Это на сумму свыше восьми миллионов евро. При этом мы отправляем именно то, в чем сейчас очень нуждается Украина. А именно 12 000 единиц 120-миллиметровых боеприпасов. Это примерно 2,6 млн евро. Поверьте, мы точно знаем, что нужно Украине, и принимаем именно те меры, которые помогут им", - цитируют министра словацкие СМИ.

Ранее сообщалось, что Словения планирует предоставить Украине шлемы для военных, винтовки и боеприпасы для помощи в отражении вооруженной агрессии РФ.

Чешское правительство одобрило в субботу отправку оружия и боеприпасов на сумму 188 миллионов крон (8,57 миллиона долларов), чтобы помочь Украине защититься от нападения России.

Напомним, Нидерланды приняли решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

В целом уже 27 стран согласились предоставить больше оружия, медикаменты и другую военную помощь Украине для борьбы с военным российским вторжением.

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