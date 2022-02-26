Словения поможет Украине оружием

Словения планирует предоставить Украине шлемы для военных, винтовки и боеприпасы для помощи в отражении вооруженной агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Матей Тонин в эфире 24UR ZVEČER.

"Один из важных вопросов на последней встрече НАТО был о том, что могут сделать члены Альянса в аспекте военной помощи. Словения отреагировала на этот призыв и поможет Украине оружием. Мы предоставим шлемы, винтовки и боеприпасы, чтобы Украина могла защищаться", - сказал министр.

Он также резко осудил войну, развязанную Российской Федерацией.

"Все эти страдания — результат действий одного человека, который решил возродить СССР. Этой империи больше нет, и нынешние события — испытание для всего мира, потому что будущая ситуация с безопасностью зависит от развязки для Украины. Если происходящее в Украине пройдет для Путина безнаказанно и он с близким окружением сумеет покорить Украину, логично встанет вопрос, кто следующий - я уверен, что он не остановится", - заявил Матей Тонин.

На вопрос о том, не боится ли Словения кибератак из России как мести за свою позицию, он сказал, что к этому следует готовиться.

"Свобода бесценна, и это значит, что за правое дело всегда нужно бороться", - добавил министр.

Напомним, Нидерланды приняли решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

В пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

В целом уже 27 стран согласились оказать больше оружия, медикаменты и другую военную помощь Украине для борьбы с военным российским вторжением.

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