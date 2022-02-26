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Зеленский призвал ЕС поддержать Украину решением о перспективе членства

Суббота, 26 февраля 2022, 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter после разговора с президентом Евросовета Шарлем Мишелем

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", – написал он.

Зеленский обращался с таким призывом еще до начала полномасштабной войны с РФ на Мюнхенской конференции по безопасности.

22 февраля этот призыв повторил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск также выразил мнение, что европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой.

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