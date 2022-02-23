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Туск: европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой

Среда, 23 февраля 2022, 19:28

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск призвал Евросоюз занять серьезную позицию по предоставлению европейской перспективы Украине на фоне российского кризиса.

Об этом Туск сказал в своем заявлении на саммите Европейской народной партии по Украине, сообщает "Европейская правда".

Туск перечислил пять вещей, которые, по его мнению, важны на фоне сложившегося кризиса. Среди них – предоставление Украине перспективы членства в ЕС.

"Пятое - серьезная позиция по европейской перспективе Украины. Нам необходимо ускорить и активизировать диалог между Киевом и Брюсселем", - сказал Дональд Туск.

Он подчеркнул, что этот процесс может быть сложным, однако "в случае реализации это будет означать реальные изменения правил игры, которые в настоящее время диктуются Москвой".

Туск добавил, что правительствам и политическим силам ЕС не следует повторять ошибки умиротворения агрессора и быть наивным, а выступить решительно и смело против цинизма и грубости Путина.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда во время визита в Киев в среду выступили за то, чтобы Украина получила статус страны-кандидата на членство в ЕС.

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский заявил, что чтобы действительно помочь Украине, нужно приблизить даты вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В том числе, по мнению президента, ЕС должен предоставить Украине официальную перспективу вступления.

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Ассоциация с ЕС Туск

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