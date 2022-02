Туск: европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск призвал Евросоюз занять серьезную позицию по предоставлению европейской перспективы Украине на фоне российского кризиса.

Об этом Туск сказал в своем заявлении на саммите Европейской народной партии по Украине, сообщает "Европейская правда".

Туск перечислил пять вещей, которые, по его мнению, важны на фоне сложившегося кризиса. Среди них – предоставление Украине перспективы членства в ЕС.

"Пятое - серьезная позиция по европейской перспективе Украины. Нам необходимо ускорить и активизировать диалог между Киевом и Брюсселем", - сказал Дональд Туск.

Он подчеркнул, что этот процесс может быть сложным, однако "в случае реализации это будет означать реальные изменения правил игры, которые в настоящее время диктуются Москвой".

My statement at today’s EPP Summit on Ukraine pic.twitter.com/XKY4Le5iWk