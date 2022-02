Зеленский поблагодарил грузинов за протесты из-за несогласия с позицией правительства по войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинов, вышедших в поддержку Украины, упрекнув грузинское правительство.

Об этом глава Украины написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Невероятный грузинский народ, который понимает, что друзей нужно поддерживать! Спасибо всем в Тбилиси и других городах, кто выступил в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают случаи, когда граждане - это не правительство, а лучше правительства", - написал Владимир Зеленский.

В Тбилиси в пятницу вечером тысячи человек вышли в центр города – но не только для того, чтобы поддержать Украину, но и с требованием отставки премьер-министра страны, отказавшегося присоединяться к санкциям против Украины, сообщает "Эхо Кавказа".

Tbilisi Today 🇬🇪 We Support With UKRAINE 🇺🇦 pic.twitter.com/3dhZtnlKNr

"Иди, иди", - жаловались демонстранты, собравшиеся возле канцелярии правительства Грузии. Призывы к отставке чередовались с лозунгами в поддержку Украины.

К митингу присоединились общественные деятели, политики, активисты и рядовые граждане. Инициатором проведения акции выступила партия "Дроа", а затем идею поддержали и другие оппозиционные силы.

Протестующие требовали встречи с Гарибашвили, чтобы он сделал дополнительные разъяснения. На место мобилизована полиция. До сих пор никаких инцидентов не было зафиксировано.

This is Tbilisi tonight. All and just for #Ukraine. pic.twitter.com/gpVCaOyWLt