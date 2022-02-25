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Зеленский поблагодарил грузинов за протесты из-за несогласия с позицией правительства по войне в Украине

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Пятница, 25 февраля 2022, 22:38

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинов, вышедших в поддержку Украины, упрекнув грузинское правительство.

Об этом глава Украины написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Невероятный грузинский народ, который понимает, что друзей нужно поддерживать! Спасибо всем в Тбилиси и других городах, кто выступил в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают случаи, когда граждане - это не правительство, а лучше правительства", - написал Владимир Зеленский.

В Тбилиси в пятницу вечером тысячи человек вышли в центр города – но не только для того, чтобы поддержать Украину, но и с требованием отставки премьер-министра страны, отказавшегося присоединяться к санкциям против Украины, сообщает "Эхо Кавказа".

"Иди, иди", - жаловались демонстранты, собравшиеся возле канцелярии правительства Грузии. Призывы к отставке чередовались с лозунгами в поддержку Украины.

К митингу присоединились общественные деятели, политики, активисты и рядовые граждане. Инициатором проведения акции выступила партия "Дроа", а затем идею поддержали и другие оппозиционные силы.

Протестующие требовали встречи с Гарибашвили, чтобы он сделал дополнительные разъяснения. На место мобилизована полиция. До сих пор никаких инцидентов не было зафиксировано.

В пятницу акции в поддержку Украины проходили и в других городах Грузии. Граждане собрались в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу".

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Война с РФ Грузия Россия

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