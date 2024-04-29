Премьер Румынии исключил возврат к обязательной военной службе

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку исключил восстановление обязательной военной службы в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24..

В интервью телеканалу Prima TV он выразил мнение, что времена обязательной военной службы прошли, и Румынии нужна профессиональная армия.

"Я это исключаю! Знать, как защитить себя, понимать контекст – это неплохо, но я исключаю возвращение (военной службы). Армия должна состоять из профессиональных солдат. Мы обязаны создать условия для того, чтобы молодежь приходила в армию", – отметил Чолаку.

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Премьер-министр также рассказал, что сам он прослужил в армии один год и четыре месяца, и назвал этот опыт "немного странным".

Его комментарии прозвучали в контексте ожидаемого рассмотрения в парламенте законопроекта о добровольной базовой военной подготовке. Проект предусматривает, что граждане обоих полов в возрасте от 18 до 35 лет могут по собственной инициативе записаться на прохождение базовой военной подготовки в течение четырех месяцев и получить также денежную компенсацию.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румынии важно иметь больше резервистов с военной подготовкой.

Как известно, во многих странах Европы на фоне войны России против Украины активизировались дискуссии о пересмотре существующих подходов в вопросах военной службы.

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