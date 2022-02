У Байдена признали, что договаривались с Германией об остановке сертификации Nord Stream-2

США приветствовали решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока-2", заявив, что оно было принято после тесных консультаций с Вашингтоном.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США ранее дал понять, если Россия вторгнется в Украину, США будут действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что "Северный поток-2" не будет двигаться вперед.

Псаки отметила, что США провели тесные консультации с Германией в течение ночи и приветствуют их объявления по поводу остановки сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Сегодня мы будем реализовывать собственные меры", - добавила спикер.

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today.