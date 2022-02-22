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У Байдена признали, что договаривались с Германией об остановке сертификации Nord Stream-2

Вторник, 22 февраля 2022, 16:33

США приветствовали решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока-2", заявив, что оно было принято после тесных консультаций с Вашингтоном.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США ранее дал понять, если Россия вторгнется в Украину, США будут действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что "Северный поток-2" не будет двигаться вперед.

Псаки отметила, что США провели тесные консультации с Германией в течение ночи и приветствуют их объявления по поводу остановки сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Сегодня мы будем реализовывать собственные меры", - добавила спикер.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

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