В Литве собирают 5 млн евро на радары ПВО для Украины

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины начала сбор на пять радаров противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным силам Украины.

Об этом в своем Twitter объявил координатор сбора Андрюс Тапинас, пишет "Европейская правда".

По его словам, речь идет о современных радарах израильского производства, собрать рассчитывают минимум 5 миллионов евро.

Lithuanians rise again to support Ukraine!



4 biggest support organisations join forces together to buy Israeli made modern radars to help protect Ukrainian sky.



We expect to raise at least 5 mln euro for 5 radars.



Join the cause. Let's radar!



