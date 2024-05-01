Полиция в Дублине демонтировала палаточный городок мигрантов

Ирландская полиция утром 1 мая демонтировала около 200 палаток, в которых проживали искатели убежища в Дублине, на фоне дискуссий относительно ограничения миграции в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Жителей палаточного городка полицейские доставили в автобусы, а палатки и синий брезент, который накрывал их, убрали. После этого работники коммунальных служб вымыли асфальт дезинфицирующим средством.

Правительство Ирландии позже заявило, что искателей убежища, которые жили в палатках, перевезли в другие места к югу от Дублина. Там им предоставили палатки, защищенные от непогоды, душевые кабины и еду.

Реклама:

ФОТО: REUTERS

Ирландский премьер-министр Саймон Харрис заявил, что власти приложат усилия, чтобы палаточный городок не был отстроен. "Мы не живем в стране, где самодельным поселением позволяют просто разрастаться", – сказал он.

Палаточный городок на дублинской Маунт-стрит появился в прошлом году на фоне наплыва искателей убежища в Ирландию и отсутствия жилья, куда их могли бы расселить.

В меньших ирландских общинах происходили протесты против мигрантов, которые жили в гостиницах и общежитиях. Большинство из них были мирными, но были случаи с поджогами помещений, которые готовились для принятия искателей убежища.

Кроме того, в Дублине в ноябре прошлого года ультраправые активисты напали на полицию после того, как мужчина из Алжира ранил ножом троих детей.