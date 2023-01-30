У Литві збирають 5 млн євро на радари ППО для України
У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.
Про це у своєму Twitter оголосив координатор збору Андрюс Тапінас, пише "Європейська правда".
За його словами, йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, зібрати розраховують щонайменш 5 мільйонів євро.
Lithuanians rise again to support Ukraine!— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) January 30, 2023
4 biggest support organisations join forces together to buy Israeli made modern radars to help protect Ukrainian sky.
We expect to raise at least 5 mln euro for 5 radars.
Join the cause. Let's radar!
Paypal: mes@stipruskartu
У кампанії, яку назвали "RADAROM!" (англ. Let’s radar!) беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.
Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.
🇱🇹 support organisations join together to buy radars to help protect the sky of 🇺🇦. 5 mln euro for 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023
Paypal:
mes@stipruskartu.lt
Bank transfer:
Vsi Melyna ir geltona
LT81 7300 0101 7572 0500
Swedbank
SWIFT: HABALT22
Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K
На середину 30 січня на лічильнику кампанії було вже понад 460 тисяч євро.
Нагадаємо, восени Андрюс Тапінас з колегами зібрали гроші на три морських безпілотники для України, яким обрали промовисті імена.