У Литві збирають 5 млн євро на радари ППО для України

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Про це у своєму Twitter оголосив координатор збору Андрюс Тапінас, пише "Європейська правда".

За його словами, йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, зібрати розраховують щонайменш 5 мільйонів євро.

Lithuanians rise again to support Ukraine!



4 biggest support organisations join forces together to buy Israeli made modern radars to help protect Ukrainian sky.



We expect to raise at least 5 mln euro for 5 radars.



Join the cause. Let's radar!



Paypal: mes@stipruskartu — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) January 30, 2023

У кампанії, яку назвали "RADAROM!" (англ. Let’s radar!) беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.

Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

🇱🇹 support organisations join together to buy radars to help protect the sky of 🇺🇦. 5 mln euro for 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!



Paypal:

mes@stipruskartu.lt

Bank transfer:

Vsi Melyna ir geltona

LT81 7300 0101 7572 0500

Swedbank

SWIFT: HABALT22

Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023

На середину 30 січня на лічильнику кампанії було вже понад 460 тисяч євро.

Нагадаємо, восени Андрюс Тапінас з колегами зібрали гроші на три морських безпілотники для України, яким обрали промовисті імена.