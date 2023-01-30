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У Литві збирають 5 млн євро на радари ППО для України

Понеділок, 30 січня 2023, 16:49

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Про це у своєму Twitter оголосив координатор збору Андрюс Тапінас, пише "Європейська правда".

За його словами, йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, зібрати розраховують щонайменш 5 мільйонів євро. 

У кампанії, яку назвали "RADAROM!" (англ. Let’s radar!) беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.

Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас. 

На середину 30 січня на лічильнику кампанії було вже понад 460 тисяч євро.

Нагадаємо, восени Андрюс Тапінас з колегами зібрали гроші на три морських безпілотники для України, яким обрали промовисті імена.

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