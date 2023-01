У Литві збирають 5 млн євро на радари ППО для України

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Про це у своєму Twitter оголосив координатор збору Андрюс Тапінас, пише "Європейська правда".

За його словами, йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, зібрати розраховують щонайменш 5 мільйонів євро.

Lithuanians rise again to support Ukraine!



4 biggest support organisations join forces together to buy Israeli made modern radars to help protect Ukrainian sky.



We expect to raise at least 5 mln euro for 5 radars.



Join the cause. Let's radar!



Paypal: mes@stipruskartu