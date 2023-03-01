Партия Орбана обещает поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Партия "Фидес" действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в среду выразила поддержку расширению Североатлантического Альянса за счет Швеции и Финляндии и обещает поддержать соответствующую инициативу.

Об этом говорится в заявлении парламентской фракции "Фидес", с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Мы поддержим вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но этому должно предшествовать урегулирование споров, и именно поэтому парламентская делегация посетит эти две страны на следующей неделе", - заявили депутаты.

Они не уточнили, о каких спорах идет речь, но без конкретных примеров упомянули, что Швеция и Финляндия "в течение последних лет бесчисленное количество раз оскорбляли и обвиняли нашу страну в неправде", и что "Венгрия заслуживает большего уважения!"

"Фидес" вместе с партнером по коалиции - Христианской демократической народной партией - имеют 135 из 199 мандатов в парламенте Венгрии, чего более чем достаточно для одобрения вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Венгрия - единственное кроме Турции государство НАТО, которое до сих пор не ратифицировало заявку Швеции и Финляндии.

Публично Будапешт не выдвигал никаких требований к Хельсинки и Стокгольму, однако на прошлой неделе Мате Кочиш, председатель фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил, что сейчас возникли "серьезные дебаты" относительно вступления двух стран. Венгрия решила направить делегацию в Швецию и Финляндию для изучения "политических споров", которые возникли.

Венгерский премьер заявил на прошлой неделе, что хотя в принципе поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, "нам сначала нужно провести серьезные дискуссии".

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не слышала от Венгрии никаких требований для ратификации заявки страны о вступлении в НАТО.