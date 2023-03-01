Партія Орбана обіцяє підтримати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Партія "Фідес" чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в середу висловила підтримку розширенню Північноатлантичного Альянсу за рахунок Швеції та Фінляндії й обіцяє підтримати відповідну ініціативу.

Про це йдеться в заяві парламентської фракції "Фідес", з якою ознайомилась "Європейська правда".

"Ми підтримаємо вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, але цьому має передувати врегулювання суперечок, і саме тому парламентська делегація відвідає ці дві країни наступного тижня", – заявили депутати.

Вони не уточнили, про які суперечки йдеться, але без конкретних прикладів згадали, що Швеція та Фінляндія "протягом останніх років незліченну кількість разів ображали і звинувачували нашу країну в неправді", і що "Угорщина заслуговує на більшу повагу!"

"Фідес" разом із партнером по коаліції – Християнською демократичною народною партією – мають 135 зі 199 мандатів у парламенті Угорщини, чого більш ніж достатньо для схвалення вступу Швеції та Фінляндії в Альянсі.

Угорщина - єдина, окрім Туреччини, держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії.

Публічно Будапешт не висував жодних вимог до Гельсінкі та Стокгольма, однак минулого тижня Мате Кочиш, голова фракції партії Віктора Орбана "Фідес", заявив, що зараз виникли "серйозні дебати" щодо вступу двох країн. Угорщина вирішила направити делегацію до Швеції та Фінляндії для вивчення "політичних суперечок", які виникли.

Угорський прем’єр сказав минулого тижня, що хоча в принципі підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, "нам спочатку потрібно провести серйозні дискусії".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що не чула від Угорщини жодних вимог для ратифікації заявки країни про вступ в НАТО.