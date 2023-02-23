Венгрия направит делегации в Финляндию и Швецию перед одобрением их вступления в НАТО

Парламент Венгрии перед голосованием за ратификацию протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс направит туда переговорные делегации для "урегулирования проблемных вопросов".

Об этом в четверг объявил лидер парламентской фракции партии большинства "Фидес" Мате Кошич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По словам Кошича, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично выступает за ратификацию протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, но в парламентском большинстве существуют разногласия по этому вопросу.

Среди прочего, сказал лидер фракции "Фидес", есть мнения, что расширение НАТО может быть воспринято как эскалация (он не уточнил, что имеет в виду), а также - что финские и шведские политики неоднократно оскорбляли Будапешт, а теперь "просят об услуге".

"Мы обратились к спикеру парламента с просьбой направить делегацию в обе страны для выяснения информации", - объявил Кошич.

Политик одновременно подчеркнул, что это не означает затягивание решения о ратификации, и выразил уверенность, что существует лишь "очень небольшой шанс", что голосование покажет отрицательный результат.

Накануне стало известно, что с 27 февраля по 1 марта депутаты Венгрии проведут общие дебаты по заявкам Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Голосование за них состоится с 6 по 9 марта.

В повестке дня парламента Венгрии указано, что ратификация заявок обеих стран будет рассмотрена отдельно. Заметим, что остальные страны до сих пор принимали решение по ним совместно.

Как известно, после подачи Швецией и Финляндией в мае 2022 года заявки на вступление в Североатлантический Альянс ее не ратифицировали парламенты только двух стран - Турции и Венгрии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что страны могут стать членами объединения отдельно.

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.