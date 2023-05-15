Жители Сербии сдали более 13 тысяч единиц оружия после двух массовых расстрелов

Жители Сербии сдали около 13500 единиц оружия после амнистии, введенной после двух массовых расстрелов, в которых погибли 17 человек.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"Я горжусь этой акцией и результатами, это важно для большей безопасности наших граждан", – сказал Вучич.

Он подтвердил, что до 8 июня граждане могут сдать незарегистрированное оружие и избежать наказания.

Вучич в очередной раз призвал всех граждан сдать как нелегальное, так и легальное оружие и подчеркнул, что после 8 июня власти будут реагировать жестко и штрафы будут огромными.

Амнистия была объявлена 8 мая после того, как 13-летний школьник из двух пистолетов убил восьмерых учеников и охранника. Еще шестеро учеников и учитель были ранены. На следующий день 21-летний мужчина убил восемь и ранил 14 человек в двух селах в центральной Сербии. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

После двух массовых убийств в Сербии прошли крупные протесты с требованием отставки ключевых чиновников и реформы СМИ после двух случаев массовой стрельбы.

Вучич заявил, что соглашается на досрочные выборы на фоне протестов и анонсировал решение 26 мая.