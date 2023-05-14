Президент Сербии согласился на досрочные выборы

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что соглашается на досрочные выборы на фоне протестов после двух подряд случаев стрельбы, и анонсировал решение 26 мая.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Заявление Вучича прозвучало во время его визита на выставку незарегистрированного оружия, которое граждане сдали добровольно с момента призыва.

"Мы идем на выборы, самое позднее в сентябре. Вы не будете определять, когда состоятся выборы... но если вы хотите говорить – мы готовы говорить", – сказал президент.

Он добавил, что власти продолжат меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Вучич также заявил, что не собирается отправлять в отставку министра полиции Братиславу Гашича, потому что считает, что он "блестяще делает свою работу".

Напомним, 12 мая в Белграде прошел второй большой протест с требованием отставки ключевых чиновников и реформы СМИ после двух случаев массовой стрельбы.

На прошлой неделе в Сербии произошло два массовых расстрела – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг, в результате которых погибли по восемь человек. Подозреваемые в обоих случаях – соответственно 13-летний подросток и 20-летний парень – находятся под стражей.

После стрельбы президент Сербии Александар Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия. Министр образования подал в отставку.