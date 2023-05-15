Жителі Сербії здали понад 13 тисяч одиниць зброї після двох масових розстрілів

Жителі Сербії здали близько 13500 одиниць зброї після амністії, запровадженої після двох масових розстрілів, в яких загинули 17 людей.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"Я пишаюся цією акцією та результатами, це важливо для більшої безпеки наших громадян", – сказав Вучич.

Він підтвердив, що до 8 червня громадяни можуть здати незареєстровану зброю і уникнути покарання.

Вучич вкотре закликав усіх громадян здати як нелегальну, так і легальну зброю і наголосив, що після 8 червня влада реагуватиме жорстко і штрафи будуть величезними.

Амністія була оголошена 8 травня після того, як 13-річний школяр з двох пістолетів убив вісьмох учнів і охоронця. Ще шестеро учнів і вчитель були поранені. Наступного дня 21-річний чоловік убив вісьмох і поранив 14 осіб у двох селах у центральній Сербії. Підозрюваний зараз перебуває під вартою.

Після двох масових убивств у Сербії пройшли великі протести з вимогою відставки ключових урядовців і реформи ЗМІ після двох випадків масової стрілянини.

Вучич заявив, що погоджується на дострокові вибори на тлі протестів, та анонсував рішення 26 травня.