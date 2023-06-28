У Білорусі заблокували кілька українських ЗМІ через "дискредитацію" Лукашенка

Прокуратура Вітебської області Білорусі розпорядилась "обмежити доступ" до сайтів кількох популярних українських інтернет-видань через "інформацію екстремістського характеру".

Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури Білорусі, яке цитує "Європейська правда".

Блокування стосується сайтів українських видань "Главред", hromadske, news.online і "Трибун", а також порталу "Спектр".

"На зазначених порталах розміщувалася інформація екстремістського характеру, що спонукала громадян до протидії державній владі Республіки Білорусь у зв'язку із ситуацією щодо ПВК "Вагнер", – заявили в білоруській прокуратурі.

Крім того, за версією Мінська, "Главред", hromadske і news.online також повідомляли "недостовірні відомості, що дискредитують президента Республіки Білорусь".

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва. За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком Пригожин вирушив у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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