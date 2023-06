Боррель призвал РФ прекратить обстрелы затопленной Херсонской области

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал РФ прекратить обстрелы, которые угрожают спасению людей в районах, затопленных после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Обстрелы, о которых сообщают, ставят под угрозу усилия по спасению невинных гражданских лиц в Херсонской области после разрушения Каховской дамбы.

Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия. Это может представлять еще одно военное преступление. Все виновные будут привлечены к ответственности", – написал Боррель в Twitter.

Reports of shelling jeopardising rescue efforts of innocent civilians in Kherson region after the destruction of Kakhovka dam.

We call on Russia to cease these unacceptable actions immediately. This may constitute yet another war crime. All responsible will be held to account.