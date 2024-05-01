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Председатель Еврокомиссии: Грузия находится на распутье и должна двигаться в Европу

Новости — Среда, 1 мая 2024, 22:30 — Олег Павлюк

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 1 мая выразила обеспокоенность из-за ситуации в Грузии, связанной с принятием скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "с большим беспокойством" следит за ситуацией в Грузии и осуждает насилие на улицах Тбилиси.

"Грузинский народ хочет европейского будущего для своей страны. Грузия находится на распутье. Она должна придерживаться курса на пути в Европу", – добавила она.

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Заявление главы Еврокомиссии появилось в тот момент, когда спецназовцы в Тбилиси в очередной раз применяют "спецсредства" – перцовый спрей и водометы – против участников протестов против "иноагентского" закона.

Протесты против принятия законопроекта продолжаются с 15 апреля почти ежедневно. В то же время премьер Ираклий Кобахидзе обещает несмотря на протесты принять закон, чтобы "умиротворить" страну.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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Грузия Урсула фон дер Ляйен
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