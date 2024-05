Председатель Еврокомиссии: Грузия находится на распутье и должна двигаться в Европу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 1 мая выразила обеспокоенность из-за ситуации в Грузии, связанной с принятием скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "с большим беспокойством" следит за ситуацией в Грузии и осуждает насилие на улицах Тбилиси.

"Грузинский народ хочет европейского будущего для своей страны. Грузия находится на распутье. Она должна придерживаться курса на пути в Европу", – добавила она.

I am following the situation in Georgia with great concern and condemn the violence on the streets of Tbilisi.



The Georgian people want a European future for their country.



Georgia is at a crossroads. It should stay the course on the road to Europe.