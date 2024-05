Конгрессвумен Грин высмеяли из-за кепки с лозунгом MUGA – "Вернем Украине величие"

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, объявляя о намерении инициировать отставку спикера Майка Джонсона, попыталась раскритиковать помощь Украине кепкой с лозунгом Make Ukraine Great Again (MUGA).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции у здания Конгресса Грин вытащила сине-желтую кепку с надписью MUGA, что перекликается с лозунгом экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again ("Вернем США величие").

Далее она положила кепку на плакат с изображением Джонсона и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса.

Видео с этим перформансом трампистка также выложила в Twitter (X), намекнув, что в Украине ведется "еще одна вечная война, на которую тратятся сотни миллиардов ваших долларов" по вине спикера Джонсона.

The Uniparty hates MAGA. They don’t want to Make America Great Again.



The Uniparty is MUGA. Make Ukraine Great Again.



Another forever war spending hundreds of BILLIONS of your dollars brought to you by Uniparty Speaker Mike Johnson. pic.twitter.com/e2MnJXQO0V