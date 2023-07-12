В Вильнюсе началась встреча Зеленского и Байдена

В Вильнюсе на полях саммита НАТО началась встреча президентов Украины и США.

Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Началась встреча с господином президентом США Байденом. В поле зрения – безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно", – написал Зеленский.

Почалася зустріч із паном Президентом США Байденом @POTUS 🇺🇸. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщал, что Байден обсудит с президентом Украины вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет.

Зеленский говорил, что на встрече с президентом США будет просить о предоставлении дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.