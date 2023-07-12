Зеленский на встрече с Байденом поднимет вопрос дальнобойного оружия

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом будет просить о предоставлении дальнобойного оружия.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

Он поблагодарил США за предоставление кассетных боеприпасов, несмотря на то, что в США многие были против передачи такого оружия.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в дальнобойном оружии.

"Нам нужно дальнобойное оружие, этот дефицит никуда не делся, и я буду поднимать этот вопрос", – сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече с Байденом речь пойдет о членстве Украины в НАТО. Он отметил, что не собирается находить аргументы, чтобы убедить американского президента в необходимости поддержки присоединения Украины.

"Это безопасность востока Европы. Мы нужны Альянсу не менее, чем наоборот", – заявил он, добавив, что убежден в том, что после войны Украина будет в НАТО.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.