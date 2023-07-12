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У Вільнюсі почалася зустріч Зеленського і Байдена 

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Середа, 12 липня 2023, 17:10

У Вільнюсі на полях саміту НАТО розпочалася зустріч президентів України і США.

Про це у своєму Twitter повідомив Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

 

"Почалася зустріч із паном президентом США Байденом. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно", – написав Зеленський. 

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомляв, що Байден обговорить з президентом України питання передачі Києву далекобійних ракет.

Зеленський говорив, що на зустрічі з президентом США проситиме про надання далекобійної зброї.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

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Байден Зеленський Саміт НАТО