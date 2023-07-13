Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что Украина якобы выражает мало благодарности за оказанную ей военную помощь.

Комментарий Данилов озвучил изданию The Guardian в Киеве, пишет "Европейская правда".

Секретарь СНБО объяснил заявление Уоллеса эмоциями и считает, что британский министр имеет другое мнение, чем озвучил.

"Я бы не обращал слишком много внимания на то, что он сказал... Каждый может сказать что-то под влиянием эмоций, а потом пожалеть об этом... Я точно знаю, что это не его истинная позиция", – прокомментировал Данилов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

"Мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon", – сказал Уоллес.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

Премьер Британии Риши Сунак сказал, что президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу, а также другим союзникам.