Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что Украина якобы выражает мало благодарности за оказанную ей военную помощь.
Комментарий Данилов озвучил изданию The Guardian в Киеве, пишет "Европейская правда".
Секретарь СНБО объяснил заявление Уоллеса эмоциями и считает, что британский министр имеет другое мнение, чем озвучил.
"Я бы не обращал слишком много внимания на то, что он сказал... Каждый может сказать что-то под влиянием эмоций, а потом пожалеть об этом... Я точно знаю, что это не его истинная позиция", – прокомментировал Данилов.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
"Мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon", – сказал Уоллес.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.
Премьер Британии Риши Сунак сказал, что президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу, а также другим союзникам.