"Мы не Amazon": Уоллес просит Украину быть более благодарной за оказанную помощь

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить новые требования по разблокированию новых видов вооружений.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях Вильнюсского саммита НАТО в среду, отвечая на вопрос Sky News, пишет "Европейская правда".

Говоря о том, не повлияет ли на боевой дух украинских военных отказ Альянса назвать конкретные временные рамки приема Украины в НАТО, глава британского Минобороны заявил, что не верит в это, после чего сказал, что Киев всегда просит большего.

"Здесь есть небольшая оговорка, которая заключается в том, что, нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность. Мой совет украинцам: иногда вы убеждаете страны отказаться от собственных запасов [оружия], и да, это – благородная война, и мы видим, что вы воюете не только за себя, но и за наши свободы", – сказал Уоллес.

"Но иногда вам приходится убеждать законодателей в Конгрессе США, вам приходится убеждать политиков в других странах, которые сомневаются, что вы знаете, что это того стоит, что оно того стоит и что они что-то за это получат", – добавил он.

Министр после этого вспомнил, что иногда слышит "ворчание" от американских законодателей по поддержке Украины: мол, "мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon".

Он рассказал о своем визите в июне прошлого года. "Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов до [Киева] и получил перечень (оружия. – Ред.) – я сказал, что я не Amazon", – добавил он.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании подготовило пакет объемом почти 65 миллионов долларов на ремонт украинской техники, а также на создание центра реабилитации для военных.

О результатах саммита НАТО для Украины читайте здесь: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.