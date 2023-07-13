Данілов відреагував на слова Воллеса про Amazon і недостатню вдячність

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на заяву міністра оборони країни Бена Воллеса про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану їй військову допомогу.

Коментар Данілов озвучив виданню The Guardian в Києві, пише "Європейська правда".

Секретар РНБО пояснив заяву Воллеса емоціями і вважає, що британський міністр має іншу думку, ніж озвучив.

"Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – прокоментував Данілов.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на полях саміту НАТО у Вільнюсі закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

"Ми надали 83 мільярди доларів чи скільки там; знаєте, ми не Amazon", – сказав Воллес.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу.

Прем’єр Британії Ріші Сунак сказав, що президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність йому та британському народу, а також іншим союзникам.