Сунак отреагировал на слова Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что Украина якобы выражает мало благодарности за предоставленную военную помощь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность мне и британскому народу, а также другим союзникам. Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – отметил Сунак.

По его словам, Зеленский продолжает быть благодарным за военную поддержку и помощь украинским беженцам.

"Я думаю, что все видят, что именно так он чувствует", – добавил британский премьер.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

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