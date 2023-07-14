Штраф за поддержку РФ в Латвии получил пророссийский пропагандист

Гражданином Латвии, который получил штраф в 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ, оказался бывший шеф-редактор прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марат Касем.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует Латвийское телевидение.

Отмечается, что пророссийского пропагандиста Касема задержала Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций Евросоюза.

Ведомство указало, что тот работает в одном из информационных ресурсов, контролированных Кремлем, – агентстве "Россия Сегодня", которое "распространяет соответствующую нарративу Кремля информацию, включая регулярную дискриминацию Латвии и ее союзников".

Примечательно, что в течение нескольких лет Касем жил и работал в РФ, а в Латвию вернулся в конце 2022 года.

Накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.

Ранее Окружной суд города Кельн присудил взыскать с уроженки Украины Елены Колбасниковой штраф за одобрение агрессии России.

Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.