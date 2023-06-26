В Чехии суд наказал мужчину за повреждение автомобиля с украинскими номерами

В Чехии мужчину, который повредил автомобиль с украинскими номерами после антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади в чешской столице в марте, приговорили к шести месяцам условно с двухлетним испытательным сроком и однолетним запретом на въезд в Прагу.



Об этом, как информирует "Европейская правда", сообщает novinky.cz.



Отмечается, что поскольку ни обвиняемый, ни прокурор не подали апелляцию, приговор вступил в силу в середине июня. Мужчину признали виновным в повреждении иностранного имущества, насилии над группой жителей и массовых беспорядках.



Суд также обязал осужденного возместить ущерб в меру своих возможностей в течение испытательного срока.



Ранее сообщалось, что Окружным судом района Прага был приговорен Ярослав Попелко, который в середине марта на антиправительственной демонстрации в Праге призвал снять украинский флаг с Национального музея, к четырем месяцам условно с полуторагодичным испытательным сроком за подстрекательство к преступным действиям.



В середине мая суд в Чехии приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений.