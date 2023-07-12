Зеленский ответил президенту Чехии: Поддержка будет продолжаться, так сказали партнеры

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела, который считает, что "окно возможностей" для военного продвижения Украины закроется до конца года и дальнейшая военная поддержка союзников будет снижаться.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в среду после участия в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши... от всех лидеров, которые заверили меня... что они будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – сказал Зеленский.

По его словам, поддержка будет зависеть в том числе и от украинских действий на поле боя.

"Все это зависит и от того, какие действия у нас будут на поле боя. Это нужно не только для поддержки союзниками нас, это нужно и нам с вами, чтобы мы были мотивированы, знали, к чему мы идем, что мы идем к победе и восстановлению нашей территориальной целостности. Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будет кто-то поддерживать", – добавил президент.

Зеленский отметил, что подробно обсудил с партнерами моменты, которые могут "замедлять или усложнять процессы".

"Вы знаете, как оно заминировано и тому подобное. И когда ты не там, ты не в Украине – ты некоторые вещи можешь просто не понимать. Очень важно донести. Я считаю, что сегодня наша команда... донесла все эти важные детали. Поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере

"Вы знаете, как оно заминировано и тому подобное. И когда ты не там, ты не в Украине – ты некоторые вещи можешь просто не понимать. Очень важно донести. Я считаю, что сегодня наша команда... донесла все эти важные детали. Поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере, так сказали партнеры", – добавил Зеленский.

Президент Павел считает, что любые достижения на поле боя до конца этого года станут основой для будущих переговоров между Украиной и Россией.

Павел сказал, что союзники, по его мнению, со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.