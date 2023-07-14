Грузинские власти заявили, что польский врач пытался вынести "образец" анализов Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии в пятницу заявила, что командированные Польшей врачи для обследования третьего грузинского президента, гражданина Украины Михеила Саакашвили, пытались незаконно забрать образец его анализов.

Соответствующее заявление ведомства цитирует "Европейская правда".

Как пишет пенитенциарная служба Грузии, во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".

"В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке", – говорится в сообщении, которое сопровождает видео инцидента.

Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

В среду стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей.