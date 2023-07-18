Фігурант справи про витік документів Пентагону хоче, щоб суд поводився з ним, як з Трампом

Військовослужбовець Нацгвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у розкритті секретної інформації на онлайн-форумі, просить суддю у його справі поводитися з ним, як з колишнім президентом Трампом, і не вимагати його перебування у в'язниці до судового розгляду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

Адвокати Тейшейри стверджують у клопотанні до суду, що федеральні прокурори ухвалили "обґрунтоване рішення не домагатися досудового ув'язнення в інших справах про шпигунство, в тому числі нещодавно у справі колишнього президента Дональда Трампа і його особистого помічника Волтіна Наути". Їх, як і Тейшейру, також звинувачують за Законом про шпигунство.

Тейшейру утримують під вартою без права на заставу з моменту його квітневого арешту. Федеральний суддя заявив, що він становить загрозу національній безпеці і може бути привабливою ціллю для іноземних спецслужб, які прагнуть отримати його знання секретних матеріалів.

У поданому в понеділок клопотанні адвокати стверджували, що Тейшейра має право на досудове звільнення, оскільки немає серйозного ризику його втечі.

"До свого арешту пан Тейшейра вважав, що його затримання було неминучим. Якби пан Тейшейра був схильний до втечі від правоохоронних органів та зі своєї країни, він би зробив це в той час.

Замість цього, без будь-яких судових обмежень або зобов'язань, пан Тейшейра вирішив залишитися в будинку своєї матері, очікуючи, що правоохоронні органи його заарештують", – написали адвокати.

Адвокати Тейшейри також стверджували, що з ним слід поводитися як з колишнім президентом Трампом. Останнього звільнили під підписку про невиїзд після того, як він визнав себе невинним за звинуваченнями в неналежному поводженні з секретними документами та перешкоджанні зусиллям з їхнього повернення.

"Колишній президент Трамп і Trump Organization володіють нерухомістю в багатьох іноземних державах, а колишній президент Трамп має доступ до приватного літака.

При цьому ризик втечі, пов'язаний з наявністю у них інформації про національну безпеку, та їх аномальна здатність до втечі не призвела навіть до вимог здати паспорт", – йдеться в заяві захисту.

Різні підходи уряду до попереднього звільнення в цих випадках свідчать про те, що його аргументи на користь попереднього висновку Тейшейри на підставі нібито наявної у нього інформації є ілюзорними, додали адвокати.

Тейшейра не визнав себе винним за шістьма пунктами федерального обвинувачення. Слухання у його справі відбудеться наступного тижня у федеральному суді Бостона

Обвинувальний акт за шістьма пунктами, опублікований у червні, розкриває тип секретної інформації, до якої Тейшейра, ймовірно, мав доступ, і яку розмістив на ігровій онлайн-платформі.

Ці дані включали інформацію щодо надання військового обладнання Україні, способу передачі обладнання та способу використання обладнання після його отримання.

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