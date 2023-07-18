Глава МИД Турции поговорил с Лавровым и генсеком ООН о сорванном "зерновом соглашении"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел разговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с выходом России из так называемого "зернового соглашения".

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Фидан обсудил с Сергеем Лавровым и Антониу Гутерришем ситуацию, сложившуюся после решения России выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Переговоры глав МИД Турции и России 18 июля имели целью найти решение, чтобы украинское зерно и дальше поступало на мировые рынки через турецкие проливы.

Коммюнике турецкой стороны еще не опубликовано.

Российская сторона сообщила, что Лавров в разговоре с Фиданом повторил российские аргументы о том, почему Москва решила выходить из соглашения, и что министры обсуждали другие варианты поставок зерна для беднейших стран, "которые бы не зависели от подрывных действий Киева и его западных покровителей".

Кроме "зерновой сделки", обсуждали также двусторонние вопросы.