Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим і генсеком ООН про зірвану "зернову угоду"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів розмови із главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем щодо виходу Росії із так званої "зернової угоди".

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Фідан обговорив із Сєргєєм Лавровим та Антоніу Гутеррішем ситуацію, що склалася після рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Переговори глав МЗС Туреччини і Росії 18 липня мали на меті знайти рішення, щоб українське зерно і далі надходило на світові ринки через турецькі протоки.

Комюніке турецької сторони ще не опубліковане.

Російська сторона повідомила, що Лавров у розмові з Фіданом повторив російські аргументи про те, чому Москва вирішила виходити з угоди, та що міністри обговорювали інші варіанти постачання зерна для найбідніших країн, "які б не залежали від підривних дій Києва та його західних покровителів".

Окрім "зернової угоди", обговорювали також двосторонні питання.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для продовження "зернової угоди" в ООН і Туреччини має бути політична воля.