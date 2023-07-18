Для продолжения "зерновой сделки" у ООН и Турции должна быть политическая воля - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия, при которых можно продолжить "зерновую сделку", сорванную РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эксклюзивном интервью "Голосу Америки".

По словам главы МИД, "у ООН, Турции и Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить функционирование этой инициативы при условии наличия политической воли".

"У нас уже есть такой опыт. Россия выходила из инициативы. И здесь мы четко артикулируем, что у нас есть политическая воля... И сегодня я доведу содержание этого письма до генерального секретаря, чтобы ООН смогла сформировать свою позицию", – добавил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Турции и генеральному секретарю ООН с предложением продолжить функционирование Черноморской зерновой инициативы без участия РФ, чтобы "лишить ее возможности шантажировать и нас, и весь мир этим вопросом".

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Турция эту инициативу Украины, Кулеба отметил, что соответствующие письма подписали, поэтому Киев "сейчас ждет реакции и Турции, и ООН, и будет в активном диалоге с ними".

"План А – это продолжение функционирования Черноморской зерновой инициативы. Мы понимаем, что надо сделать, чтобы этого достичь. План Б – это поставки украинского зерна на мировые рынки Черным морем, но альтернативным маршрутом с альтернативными модальностями. Такой план Б существует", – подчеркнул министр.

"А есть еще и план В – лучший из всех возможных, просто надо выбросить россиян из Украины, снять блокаду портов, вернуть Украине Крым и убрать любую угрозу морским торговым путям в акватории Черного моря. И на самом деле, как бы мы ни работали над планом А и планом Б, пока не будет реализован план В, у России будут оставаться эти инструменты шантажа", – резюмировал Кулеба.

Сообщалось, что Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в желание президента Путина продлить действие так называемого "зернового соглашения", и поговорит с ним об этом.